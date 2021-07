Slechte pizza's, goede coke: het leven van maffiabaas Sebastiano Giorgi in een Duits plaatsje

Terwijl Sebastiano Giorgi en een Roemeense zakenpartner het in november 2018 breed laten hangen in een nachtclub in Stuttgart, hebben ze niet door dat elke beweging wordt gevolgd door de politie. Zij hebben vooral oog voor de escortgirls die ze die avond hebben besteld. Eerst hebben de mannen met hun ‘dates’ gedineerd voordat ze zich op de dansvloer wagen.



De nu 48-jarige Sebastiano Giorgi, bijnaam Bacetto (kusje), gaat door het leven als eigenaar van Ristorante Paganini in Überlingen. Het spectaculaire uitzicht over het Bodenmeer moet het matige eten in het restaurant compenseren. In reviews klagen sommige klanten over ‘een slechte salade’, ‘te lang gekookte spaghetti’ en ‘automatenkoffie’, reden waarom Paganini op Tripadvisor het op één na slechtst beoordeelde restaurant van Überlingen is.