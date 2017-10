Slechtste speler FIFA 18 blijkt niet eens profvoetballer

Slechts 46 van de 100 vaardigheidspunten scoort de 29-jarige Duitser in het voetbalspel waar hij uitkomt voor 2. Bundesliga-club FC Erzgebirge Aue. Ter vergelijking: Cristiano Ronaldo heeft 94 punten en is daarmee de beste speler van de game.



Maar als Käßemodel geen profvoetballer is, waarom zit hij dan toch in het spel? De defensieve middenvelder schopte het weliswaar nooit tot een wedstrijd in het eerste elftal van de Duitse formatie, maar speelde er wel jarenlang in de jeugd. De Duitse bond hanteert echter een regel dat iedere club minimaal vier spelers uit de eigen jeugdopleiding onder contract moet hebben. Aangezien de club nog een speler te kort kwam om aan deze eis te voldoen, werd besloten om Käßemodel

een profcontract te geven.