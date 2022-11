Sloopt Rusland Oekraïne, komt er een patstelling of wordt Krim heroverd? Dit zijn de scenario's

VN: elk uur vijf vrouwen vermoord door partner of familie

Vorig jaar zijn wereldwijd zeker 45.000 vrouwen en meisjes omgebracht door een partner of familielid. Dit komt neer op ruim vijf moorden per uur, staat in een rapport dat de Verenigde Naties woensdag publiceerden. Volgens de VN gaat het om circa 56 procent van de naar schatting 81.100 vrouwen die in 2021 opzettelijk van het leven zijn beroofd.

2:33