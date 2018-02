Slotakkoord geruchtmakende kasteelmoord in België nadert

updateAdvocaten van twee Nederlanders en twee Belgen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de schatrijke Vlaamse projectontwikkelaar Stijn Saelens (34) hebben vandaag in een Vlaamse rechtbank hun slotpleidooien gehouden. Saelens werd 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel het West-Vlaamse plaats Wingene. Zijn lichaam werd twee weken later gevonden bij het chalet van één de Vlaamse verdachten.

De spraakmakende zaak, die de 'kasteelmoord' wordt genoemd, houdt de gemoederen in met name België al jaren bezig. Onder meer, zo bleek vandaag weer in het gerechtshof, omdat André G. (de vader van Elisabeth: de echtgenote van kasteelheer Saelens) pas ruim vijf jaar na de dood van Stijn Saelens met bekentenissen over de zaak kwam. Natuurlijk zijn dochter en ook justitie nemen hem dat hoogst kwalijk. Volgens de advocaat van de familie Saelens had Elisabeth, nadat in het kasteel een grote plas bloed en een kogelhuls was gevonden, haar vader om opheldering gevraagd. André G. had namelijk in het verleden wel eens tegen Elisabeth gezegd dat hij haar man (Stijn) zou vermoorden als hij met haar en hun kinderen naar Australië zou verhuizen.

Volledig scherm André Gyselbrecht © Photo News De advocaat van de familie Saelens liet vandaag in de rechtbank een drie dagen na de moord opgenomen telefoongesprek tussen Elisabeth en haar vader afspelen. Daarin is, zo melden Vlaamse media, te horen hoe Elisabeth haar vader smeekt te vertellen waar Stijn is. ,,Ik kan niet leven zonder Stijn'', schreeuwde de vrouw keer op keer tegen haar vader. André G. (de vader) benadrukte niets van de verdwijning van Stijn te weten. In de periode voor de moord stond het huwelijk van Elisabeth en Stijn Saelens op een laag pitje. Maar die echtelijke problemen waren volgens haar weer bijgelegd, zo verklaarde ze kort na de moord aan de politie.

Nederlanders

Behalve André G. (66) worden nog meer mannen verdacht van een aandeel in de geruchtmakende moord. Het gaat om de Nederlanders Evert de C. (53) en Franciscus L. (40) en de Belg Pierre S. (67). De vier mannen zouden de Eindhovense huurmoordenaar Ronald van Bommel de opdracht hebben gegeven Stijn Saelens te vermoorden. Bij het stoffelijk overschot van de projectontwikkelaar werden bloedsporen van Van Bommel aangetroffen. DNA-onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat hij zeer waarschijnlijk de man was die Saelens in zijn kasteel doodschoot. Vier maanden na de moord overleed de terminale Van Bommel aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Volgens justitie wisten de ronselaars van Van Bommel (overigens een oom van verdachte L.) dat hij stervende was. Een moordenaar dus, die zelf al de dood in de ogen keek.

Justitie zegt voldoende bewijzen in handen te hebben voor de betrokkenheid van de vier mannen. Zo zou één van de Nederlanders - Franciscus L. - een cruciale rol hebben gespeeld. Volgens justitie was hij de chauffeur die moordenaar Van Bommel naar het kasteel van Saelens reed. L. zou, zoals hij zelf beweert, niet in de auto hebben gewacht, maar naar binnen zijn gegaan. De advocaat van de familie Saelens vandaag: ,,Behalve de schotwond zijn andere verwondingen op het lichaam van Saelens aangetroffen. Van Bommel, die vol chemo zat en een levend lijk was, kan dat letsel nooit hebben toegebracht. Dus L. is echt niet braaf in het voertuig blijven zitten.''

De andere Nederlander - Evert de C.- -wordt verdacht van het ronselen van de huurmoordenaar. Hij zou samen met landgenoot Franciscus L., André G. (de schoonvader van Saelens) en de Belg Pierre C. de moord hebben beraamd en betaald. Volgens justitie is inmiddels duidelijk dat de Nederlanders en Belgen voor de moord op Stijn Saelens uitvoerig contact met elkaar hadden. Het Openbaar Ministerie stelt dat de vier hoe dan ook schuldig zijn aan de moord. Op 22 februari horen de verdachten mogelijk wat hun straf zal zijn.