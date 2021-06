Sloveens stadje ontgoocheld na bekoelde ‘Melania-koorts’: ‘We hebben er niets aan gehad’

De verwachtingen in Slovenië waren hoog gespannen toen Melania Trump, een Sloveense van geboorte, First Lady van de Verenigde Staten werd. Haar stadje Sevnica zou gaan cashen. Nu wordt de balans opgemaakt. ,,We hebben er niets aan gehad.”

Ze zou Sevnica, even oostelijk van hoofdstad Ljubljana, op de kaart gaan zetten, of dan toch op zijn minst Slovenië flink promoten. In beide gevallen werd het een teleurstelling voor haar landgenoten. Melania Trump heeft eigenlijk niets gedaan om de stad en streek van haar roots voor het voetlicht te brengen. Tot die conclusie komen wat teleurgestelde landgenoten nu ‘hun’ First Lady het Witte Huis alweer een tijdje heeft verlaten.

In een reportage van de Zwitserse kwaliteitskrant Neue Zürcher ­Zeitung doen wat inwoners van het vijfduizend zielen tellende Sevnica hun beklag. De commerciële mogelijkheden van het buitenkansje lagen voor het oprapen maar leverden niets op. Sterker, een advocaat in Sevnica zou namens Melania Trump hebben gewaarschuwd dat haar naam niet voor commerciële doeleinden mocht worden gebruikt. Dus geen mokken, posters en sjaals met de beeltenis van de First Lady in combinatie met de naam Sevnica.

Waar ligt Sevnica?

Dat probleempje werd door slimmeriken opgelost door haar naam anders te spellen: ‘Melanija’. Maar veel hielp dat niet, de speciale Melanija-cake, de Melanija-sloffen of de speciale First Lady-salami hebben niemand rijk gemaakt. ,,Tijdens haar tijd als first lady heeft ze niet één keer de aandacht gevestigd op haar afkomst. Alleen al een begroeting in het ­Sloveens zou een mooi ­teken zijn ­geweest”, klaagt journalist Mojca Zorko tegen de Zwitserse krant.

Geen interesse

De hoop was dat er tenminste wat meer internationale aandacht zou komen voor de meest noordelijke afsplitsing van het voormalige Joegoslavië. Frustrerend is het voor Slovenen dat ze vaak worden verward met Slowaken. De voormalige First Lady had hier kunnen helpen maar ze toonde niet de minste interesse om als goodwill-ambassadeur voor haar oude thuisland op te treden.

­Toch groeide ze op in Sevnica en wel als als Melanija Knavs. Ze ging er naar school en ze woonde er nog steeds toen ze haar eerste fotoshoot had als professioneel model. Maar kennelijk wilde Melania aan dat alles liever niet worden herinnerd, tot spijt van de lokale middenstand. De Witte Huis-sloffen zijn inmiddels uit het assortiment van de lokale schoenenfabriek verwijderd. De Melanija-cake, die geserveerd wordt met een plastic gouden ­lepel, is nog wel te verkrijgen. Wat ook rest in de regio is een afgrijselijk bronzen beeld van Melania. Het is een kopie van een houten beeld dat vorig jaar door onbekenden in brand werd gestoken.

