Slowaakse journalist en zijn verloofde vermoord

Lichaamsdelen vermiste Japanse gevonden

16:15 De politie in Japan heeft in het bergachtige gebied rond de steden Osaka en Tokyo meer lichaamsdelen aangetroffen van een vermiste vrouw, melden Japanse media maandag. Het hoofd van de vrouw werd vorige week in Osaka in een vakantieappartement van een Amerikaanse toerist ontdekt. De politie zegt op drie locaties in de regio lichaamsdelen te hebben gevonden.