Sneeuw Frankrijk eist één dode, 140.000 huizen zonder stroom

Franse politie bereidt zich gespannen voor op eerste verjaardag Gele Hesjes

14 november De Franse politie en gemeenten bereiden zich gespannen voor op de eerste verjaardag van de spontane protesten van de beweging van de 'gilets jaunes', de Gele Hesjes. In de regio Parijs heeft de politieleiding een inzet van 100 procent van het personeel geëist, berichtte de krant Le Parisien. In zeker 140 Franse plaatsen is opgeroepen dit weekend samen te komen om de verjaardag te vieren.