Sneeuw in Tasmanië op eerste dag van weekend

Terwijl de zomer net is ingeluid in Tasmanië, vallen de sneeuwvlokken naar beneden. Dit weekend werd het eiland bij Australië op sommige plekken overvallen door een hevige sneeuwbui.

Terwijl in grote delen de regen met bakken naar beneden kwam, waren er ook delen van het eiland waar het net koud genoeg was om water in ijs te laten veranderen. ,,Leuke verrassing - ik stak net mijn neus naar buiten om te zien waarom de stroom hapert'', laat een medewerker van Great Lake Hotel Tasmania in Miena weten op hun facebookpagina. ,,Het was sneeuw. Ik ga maar weer naar bed.''