Snelweg stort in na inferno: Amerikaanse verkeersader aan oostkust maandenlang lamgelegd

Door een brandende tankwagen stortte een deel van de drukke snelweg I-95 in de stad Philadelphia in en kwam die op een lager gelegen weg terecht. De weg maakt deel uit van de belangrijke noord-zuidas, die zich uitstrekt van de zuidelijke staat Florida tot vlakbij de noordelijke grens van de VS met Canada.

In de noordelijke richting stortten alle rijstroken in. De snelweg in zuidelijke richting lijkt zo instabiel dat besloten is de I-95 af te sluiten. De oorzaak van de brand zal onderzocht worden. Maar duidelijk is dat er in de tanker duizenden liters aan een petroleum-achtig product zat.