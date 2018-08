Snelwegbrug in Genua ingestort, vrees voor slachtoffers

VIDEO Gemaskerde jongeren steken in Zweden 88 auto's in brand

11:56 Gemaskerde jongeren hebben gisterenavond tientallen auto's in zuidwest-Zweden in brand gestoken. Ook vielen ze de politie aan. In en rond de plaats Göteborg gingen 88 voertuigen in vlammen op en in het noordelijker gelegen Trollhättan werden agenten met stenen bekogeld.