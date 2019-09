Snowden waarschuwt voor nieuwe gevaren: ‘Camera kan uitgroeien tot politieagent’

Edward Snowden (36) is nog altijd even zelfverzekerd als in 2013 toen hij de wereld verraste met zijn onthullingen over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse National Security Agency (NSA) en haar Britse evenknie GCHQ. De Amerikaanse klokkenluider werd een staatsvijand – hij zou de geheime diensten en hun spionnen in groot gevaar hebben gebracht, sloeg op de vlucht en vond uiteindelijk onderdak in Rusland. Zes jaar later blijft hij erbij dat het met ‘al die schade’ erg meevalt. In een exclusief interview met de Britse krant The Guardian over zijn boek ‘Permanent Record’ (de Nederlandse vertaling draagt de titel ‘Onuitwisbaar’) en zijn leven zegt Snowden dat zelfs zijn grootste critici ‘er nu van overtuigd zijn dat we in een betere, vrijere en veiligere wereld leven dankzij zijn onthullingen’. Hij is er daarom nog meer van overtuigd dat hij in 2013 juist heeft gehandeld. Peilingen in de VS wijzen al jaren uit dat de helft van de Amerikanen hem een verrader vindt, de andere helft noemt hem een held of acht het tijd om zijn zaak te sluiten.