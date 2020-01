Soleimani: Trump elimineert Irans meesterstrateeg

UPDATE VS doodt hoge Iraanse generaal bij aanval op vliegveld Bagdad

8:57 Bij een raketaanval op het internationale vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn minstens acht doden gevallen. Daarbij is de Iraanse generaal Qassem Soleimani, hoofd van het elitekorps Quds Force van de Revolutionaire Garde, om het leven gekomen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft dat vrijdag in een verklaring bevestigd. De aanval is uitgevoerd op bevel van de Amerikaanse president Donald Trump, om ‘toekomstige Iraanse aanvallen te voorkomen’, aldus het Pentagon.