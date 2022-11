Sombere prognoses Brussel: volgend jaar minder groei en meer inflatie dan eerder voorzien

De groei in Europa valt volgend jaar lager uit en de inflatie hoger dan Brussel afgelopen zomer dacht. Dat zegt de Europese Commissie in haar nieuwe groeiprognoses, die door het grillige verloop van de oorlog in Oekraïne ‘een uitzonderlijke graad van onzekerheid’ vertonen.

De economische ellende houdt dus nog even aan. Zowel in de 27 EU-lidstaten als de eurozone (de 19 lidstaten met de euro) moeten we het volgend jaar doen met een magere 0,3 procent groei, die pas in 2024 weer naar rond 1,5 procent klimt. In Nederland gaat het om 0,6 procent groei volgend jaar en 1,3 procent in 2024.

Over 2022 vallen de cijfers nog verrassend gunstig uit (3,2 procent groei in de eurozone, 4,6 in Nederland), omdat veel mensen de eerste maanden van dit jaar na alle corona-ellende het geld weer lieten rollen, wat vooral de dienstensector ten goede kwam.

In het derde kwartaal liep dat al flink terug, en eind dit jaar sukkelen heel wat landen zelfs alweer richting recessie. Ook het eerste kwartaal volgend jaar zal nog uitgesproken zwak zijn. Pas tegen het tweede kwartaal, als de inflatie begint te zakken, wordt dat beter.

Energieprijzen funest

De oorlog in Oekraïne raakt Europa het hardst, zo zegt de Europese Commissie, omdat die zich pal voor onze achterdeur afspeelt en we in elk geval tot voor kort ruim 40 procent van ons gas uit Rusland haalden. De hoge energieprijzen zijn funest voor de koopkracht en voor de productiecijfers van bedrijven. Dat ondergraaft het vertrouwen. ,,We verwachten dat de oorlog zich voortzet in de tijd waarop onze prognoses betrekking hebben”, aldus Eurocommissaris van Economische Zaken Paolo Gentiloni.

Dat de inflatie hoger is en langer duurt dan Brussel én Frankfurt eerder hadden voorzien, helpt ook al niet. Volgend jaar blijft ze ongewoon hoog, zowel in de eurozone (6,1) als de EU-27 (7 procent). Nederland valt van een inflatiecijfer ver boven het Europese gemiddelde (11,6 procent dit jaar, eurozone 8,5 procent) terug naar 4,2 procent, dat is minder dan het Europese gemiddelde. Maar in 2024 zitten we er met 3,9 procent weer dik boven.

Twee lastige jaren

Nederland staan in algemene termen, zoals de rest van Europa, nog twee lastige jaren te wachten, zo voorziet Brussel. De extreem hoge inflatie, ver boven de gemiddelde loonstijging, heeft ook de komende maanden nog een behoorlijke impact op onze groei. Veel maatregelen waarmee politiek Den Haag de ergste prijsstijgingen van energie voor huishoudens en MKB wil compenseren, worden volgend jaar van kracht. Dat ondersteunt de binnenlandse vraag en kan een meer substantiële groeivertraging voorkomen. Maar eind volgend jaar lopen die steunmaatregelen weer af. In combinatie met beperkte loonstijgingen en ook al beperkte bedrijfsinvesteringen, als gevolg van de voortdurende onzekerheid, houdt dat ook in 2024 de groei nog beperkt.

