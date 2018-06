Sovjet-piloot teruggevonden die 30 jaar lang vermist was in Afghanistan

,,Hij leeft nog. Het is heel verbazingwekkend. Hij heeft nu hulp nodig ", vertelt Valery Vostrotin, het hoofd van de Russische parachutistenvakbond, aan het Russische staatspersbureau RIA Novosti. De naam van de piloot is niet vrijgegeven, evenmin als zijn verblijfplaats.

Het vliegtuig van de man werd in 1987 uit de lucht geschoten. Sindsdien ontbrak van hem elk teken van leven, zo schrijft The Guardian. Wellicht is de voormalige piloot nu ouder dan zestig, vermoedt Vyacheslav Kalinin die aan het hoofd staat van de veteranenorganisatie 'Battle Brotherhood'. Hij suggereert dat de piloot op dit moment in Pakistan zou kunnen zijn, waar Afghanistan destijds meerdere kampen had voor krijgsgevangenen.