Spaanse bisschop stopt ermee omdat hij verliefd is op schrijfster van seksboeken

Spanje smult van de ontwikkelingen rond een jonge, zeer conservatieve, maar ook heel mediagenieke bisschop. Hij is vrijwillig door de paus uit het ambt gezet omdat hij verliefd is geworden op een vrouw, eentje die bovendien enkele ‘erotische en satanische’ boeken heeft geschreven.

De benoeming van Xavier Novell tot bisschop van Solsona, een stadje in het hart van Catalonië, trok in 2010 behoorlijk de aandacht. Hij was met zijn 41 jaar immers verreweg de jongste bisschop van Spanje. En Novell hield wel van die aandacht, verscheen regelmatig op televisie en in andere media, nodigde een tv-ploeg uit in zijn monumentale bisschoppelijk paleis en liet zelfs zijn slaapkamer zien. ,,Wat een klein bedje!” verwonderde de verslaggever zich. Meer had hij niet nodig, zei Novell: ,,Ik ben alleen en ik slaap bovendien als een dode, op mijn rug. Ik beweeg me nooit.”

Dat bed blijkt elf jaar later te klein geworden. In augustus trad Novell plots af, en paus Franciscus willigde in recordtijd zijn verzoek in om uit het ambt te worden gezet, een proces dat normaal maanden kan duren. Niemand wist op dat moment wat er aan de hand was, talloze verhalen deden de ronde in het kleine bisdom van Solsona, een landelijke streek op 100 kilometer van Barcelona. Ja, Novell was altijd nogal kritisch op de paus, vanwege diens progressieve denkbeelden. Maar dat kon niet de aanleiding zijn.

Een religieuze nieuwssite, Religión Digital, kwam afgelopen zondag met de verrassende verklaring, die volgens de hoofdredacteur vanuit het Vaticaan zelf werd ‘gelekt’. Xavier Novell was verliefd geworden op een vrouw en wilde met haar samenwonen. Dat was de ‘ernstige omstandigheid’ die hij had aangedragen om op zijn 52ste het bisdom te verlaten. En al snel werd bekend wie die vrouw was: de 38-jarige psychologe Silvia, gescheiden, moeder van twee kinderen en auteur van twee erotische boeken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat was meer dan voldoende stof om gisteren van Xavier en Silvia de absolute sterren van alle Spaanse roddel- en nieuwsprogramma’s te maken, evenals van talkshows, debatten op de radio en pagina’s in de kranten. Vooral het tweede boek van de psychologe werkte vier jaar na publicatie plots veel interesse. De hel in de wellust van Gabriel is een verhaal over ‘sektes, sadisme, gekte, wellust’, volgens de beschrijving, met ‘de wrede strijd tussen het goed en het slecht, tussen God en Satan, tussen de engelen en de demonen’.

Oerconservatief

Maar de meeste commentaren betreffen toch de afgetreden bisschop zelf, waarbij vrijwel iedereen put uit de grote hoeveelheid informatie van de goed geïnformeerde website Religión Digital. Vooral over zijn oerconservatieve ideeën; hij was bijvoorbeeld voorstander van de omstreden ‘therapieën’ waarmee homoseksuelen van hun geaardheid ‘genezen’ zouden kunnen worden.

Binnen zijn eigen bisdom was er steeds meer weerstand tegen het gedrag en de beslissingen van bisschop Novell, die zich met alle macht verzette tegen de frisse wind die vanuit het Vaticaan was komen waaien. ,,Hij is een moeilijke man, psychologisch instabiel”, zei een plaatselijke priester, anoniem, tegen Religión Digital, dat al in augustus iets schreef over de liefdesaffaire.

,,Ik ben verliefd geworden op een vrouw, voor de eerste keer in mijn leven, en ik wil de dingen nu goed doen”, zou hij toen al tegen zijn naaste medewerkers hebben gezegd. De oud-bisschop is inmiddels bij Silvia en haar kinderen ingetrokken, in Manresa, niet ver van Solsona. Ze zouden al snel willen trouwen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: