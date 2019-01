Spaanse gravers nog niet in de buurt van Julen

De coördinator van de reddingsoperatie verwacht in de nacht van zondag op maandag een diepte van zestig meter te bereiken. Vanaf dat punt zal een horizontale verbinding worden gegraven naar de naastgelegen schacht waar het jongetje in vastzit. Dat zal nog zo’n twintig uur in beslag nemen, omdat vanwege de veiligheid van het kind het graafwerk extreem voorzichtig moet gebeuren.

Inmiddels is er een kooi gearriveerd waarmee reddingswerkers hopen af te dalen in de gegraven tunnel. De put, waarin Julen vast zit, is met 25 centimeter breed véél te smal voor volwassenen om te betreden. De redders hopen het jongetje te vinden op een diepte van circa 72 meter.

Geen teken van leven

Al met al vervliegt de hoop dat Julen nog levend gevonden gaat worden. De dreumes zit al een week onder de grond nabij Totalán, een klein dorpje dichtbij het Zuid-Spaanse Malaga. Julen's ouders hebben hier een huisje, dat ze aan het verbouwen zijn. De peuter belandde in de put, nadat hij aan de aandacht van zijn ouders was ontsnapt.



Een teken van leven is in die tijd niet opgepikt, maar desalniettemin werken reddingswerkers alsof hij nog leeft. Zeker is dat Julen in de put zit: afgelopen week werd een camera neergelaten in de put en werd op 75 meter diepte een zakje snoepgoed van het jongetje gevonden.