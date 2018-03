Spaanse mannen opgepakt voor handel in door IS geroofde kunst

Dieven spelen al week kat en muis met gestolen Duitse kraanwagen

28 maart Het is knalrood, loodzwaar en niet vooruit te branden? Juist, een 50 ton wegende kraanwagen. Dieven gingen vorige week in het Duitse Stuttgart met zo’n kolos aan de haal. Met een gangetje van 55 kilometer per uur ging het dagenlang richting het noordoosten van de Bondsrepubliek. De jacht is geopend, maar ruim anderhalve week later ontbreekt van de kraan nog steeds elk spoor.