Spaanse politie: moord door sluipschutter op premier Sánchez voorkomen

De man - Manuel Murillo Sánchez - werd in september al aangehouden in zijn woning. Hij zou de 46-jarige socialistische premier hebben willen vermoorden, omdat de regering plannen heeft het lichaam te verplaatsen van oud-dictator Franco, die in 1975 overleed. Zijn resten liggen in een groot mausoleum nabij Madrid.



In de woning van de verdachte in de Catalaanse plaats Terrassa vond de politie op 19 september zestien vuurwapens, waaronder vier precisiewapens. Murillo Sánchez had een wapenvergunning, werkte voor een privaat beveiligingsbedrijf en was actief bij een schietvereniging.