Spaanse pornoster (46) opgepakt voor dood fotograaf na ritueel met paddengif

Een voormalige Spaanse pornoacteur is samen met twee anderen aangehouden in verband met de dood van een fotograaf tijdens een ritueel met paddengif. De 46-jarige Nacho Vidal wordt verdacht van doodslag, nadat modefotograaf José Luis Abad bij hem thuis was overleden en hij volgens justitie niets had gedaan om hem te redden.

Abad had dampen van het gif van de coloradopad, een bedreigde soort uit Noord-Amerika, via een pijp geïnhaleerd tijdens een ‘mystiek ritueel’. Dat vond in juli vorig jaar plaats bij Nacho Vidal thuis in Enguera, vlakbij Valencia. Volgens de advocaat van de voormalige pornoster - die eigenlijk Ignacio Jordá González heet - gaat het om een ongeluk en ‘beschouwt Vidal zichzelf als onschuldig’.

Verdedigingsmiddel

Het krachtige gif wordt uit de enorme klieren achter de ogen van de coloradopad gehaald. De pad gebruikt het als verdedigingsmiddel tegen vijanden in Zuid-Amerikaanse staten en in Mexico. De substantie bevat ’5-MeO-DMT’ waardoor de mens in een psychose kan komen. Volgens een studie uit 2019 zou het ook therapeutische eigenschappen hebben voor mensen met angsten en depressies. Vidal had het gebruik van het paddengif in het verleden online gepromoot, schrijft de Spaanse krant El Pais.

Er loopt al elf maanden een onderzoek naar de rol van de acteur, die in honderden pornofilms meespeelde, vanwege de dood van de fotograaf. Samen met twee anderen werd hij afgelopen vrijdag aangehouden op verdenking van doodslag en het schenden van de volksgezondheidswetten. Ze werden even later alle drie weer vrijgelaten, maar ze blijven wel verdacht.

Geen sjamaan

Het ritueel werd volgens de Spaanse politie uitgevoerd ‘met therapeutische of medische doeleinden’ met een ‘ernstig risico voor de volksgezondheid’ onder het mom van ‘een onschuldig voorouderlijk ritueel’. Dat trekt ook ‘makkelijk beïnvloedbare en kwetsbare mensen, of mensen die hulp zoeken in alternatieve methodes voor ziektes of verslavingen’.

Volgens Vidals advocaat had de fotograaf ‘eerder al de substantie uitgeprobeerd en wilde hij deze opnieuw proberen in een comfortabele omgeving’. Dat werd dus de woning van Nacho Vidal. De raadsman ontkende dat Vidal had opgetreden als ‘sjamaan’ tijdens het ritueel, dat op verzoek van het slachtoffer werd opgenomen met een smartphone. De modefotograaf nam het giftige goedje volledig vrijwillig tot zich, stelt de advocaat.

Hartaanval

José Luis Abad zou na het inademen van de giftige dampen een hartaanval hebben gekregen. Pas na ruim twintig minuten werden de hulpdiensten gebeld. Vidal had eerst zelf geprobeerd de fotograaf te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten.