Spaanse rechter keurt euthanasie voor volledig verlamde misdadiger goed

Drie jonge Amerikaan­se zusjes dood teruggevon­den in vijver van buren

In de Amerikaanse staat Texas heeft zich afgelopen weekend een tragisch familiedrama afgespeeld. Drie zusjes van 5, 8 en 9 jaar werden daar zaterdag dood aangetroffen in een vijver. Een dag eerder was er alarm geslagen nadat hun oppas de meisjes uit het oog was verloren.

2 augustus