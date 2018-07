Spaanse taxi-oorlog legt steden plat

In Barcelona blokkeerden boze taxichauffeurs de afgelopen dagen drukke verkeersknooppunten zoals de Gran Via, de grote verkeersader in het centrum van de Catalaanse hoofdstad. Collega's uit andere steden reden uit solidariteit naar de stad om zich aan te sluiten bij het protest. ,,Als Barcelona valt, zal de rest ook vallen", zei er één.

In Madrid rijden geen taxi's van en naar de luchthaven Barajas, het treinstation Atocha en het busstation in het zuiden van de stad. Sinds zaterdag houden de chauffeurs in de Spaanse hoofdstad al toeterend stapvoetse optochten en blokkeren ze drukke knooppunten als de Glorieta de Bilbao en de Gran Via in het centrum.