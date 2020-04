Spaanse vrouw springt poedelnaakt op politiewagen na overtreden lockdownregels

De vrouw moest volgens Spaanse media naar het bureau, omdat ze tijdens een massaal eerbetoon op straat voor het zorgpersoneel in Spanje ook al spontaan uit de kleren was gegaan. Toen ze na haar bezoek aan de politie wederom naakt ging, werd ze door drie agenten tegen de grond gewerkt. De vrouw is na haar aanhouding, waarbij ze lichtgewond raakte, voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De identiteit van de blootloopster is onbekend. En vooralsnog is onduidelijk wat ze met haar actie wilde bereiken.