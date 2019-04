Spaghettisaus voor goede doelen actie blijkt bereid met besmet vlees

Update Eén dode en drie gewonden bij schietpar­tij in synagoge San Diego

1:35 Bij een schietpartij in een synagoge in Poway, ten noorden van San Diego, zijn één dode en drie gewonden gevallen. Een vrouw bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden. Hij heeft vermoedelijk uit haat gehandeld.