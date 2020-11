Spanjaard overleden na ruzie over liefdesboodschap op muur

De Spaanse Iván Vaquero (39) heeft een geheime liefdesboodschap aan zijn ex met de dood moeten bekopen. Toen hij een stel jongeren aansprak dat er overheen aan het verven was, liep de woordenwisseling zo uit de hand dat hij het niet meer kan navertellen.

Iván Vaquero kreeg zes jaar geleden een relatie met Diana. Ze kwamen allebei uit het plaatsje Velilla de San Antonio, net buiten Madrid, maar gingen samen ergens anders wonen. Diana had al drie kinderen uit een eerdere relatie, waar Iván voor zorgde alsof het zijn eigen kinderen waren. De twee drukten de liefde voor elkaar uit met de letters TQMT: Te Quiero Mi Todo (‘ik houd van je, mijn alles’). Die tekst liet Iván ook op zijn borst tatoeëren.

Recentelijk ging het stel uit elkaar. Iván besloot daarop weer bij zijn moeder te gaan wonen in Velilla de San Antonio. Diana bleef buiten de stad wonen, maar ging wel elke dag heen en weer naar Velilla de San Antonio om te werken in het pand van een slotenmaker. Het was de plek waar de twee elkaar hadden leren kennen en waar ze graag af en toe naar terugkeerden.

Nu hun relatie voorbij was, besloot Iván de zelfbedachte geheimtaal in te zetten om wraak te nemen op zijn ex. Hij schreef begin deze maand ‘Ya no TQMT’ (‘ik houd niet meer van je, mijn alles’) op het gebouw waar Diana werkte. Vervolgens deed hij dat ook in het auditorium, het cultureel centrum en op de vuilnisbakken. Een paar dagen later leek hij toch van gedachten te zijn veranderd, toen hij in blauwe letters toch weer ‘Si TQMT’ (‘ja ik houd van je, mijn alles’) op de muur schreef. Daarnaast schreef hij ook beledigingen aan Diana's ex-partner op de muur.

Iván.

Ruzie

Op vrijdag 13 november ging het mis. Toen Iván eten ging afhalen bij een restaurant, zag hij dat een groepje jongeren over zijn leuzen aan het schilderen was. Daarop ging Iván verhaal halen bij de jongens. Dat liep zo hoog op, dat een bewoner van de nabijgelegen flat zich in de discussie mengde. Er ontstond ruzie en de twee begonnen te vechten. De slagen die Iván op zijn hoofd kreeg, werden hem uiteindelijk fataal.

Een paar dagen na zijn dood begonnen mensen te speculeren over de betekenis van de initialen. Sommigen geloofden dat het een poging was Diana te intimideren. Diana loste de kwestie op door de ware betekenis ervan te schrijven op een krans die tijdens de begrafenis de kist sierde. ,,Mijn kinderen en ik zijn verdwaald, zonder licht. Ik moet ze op weg helpen, want Iváns dood zal altijd een stempel op ons leven drukken”, zei ze.

Ook Iváns neef is verslagen door wat er gebeurd is. ,,Ze hebben mijn neef vermoord omdat hij een paar liefdesboodschappen had geschreven”, aldus José Carlos. ,,Terwijl hij één en al liefde was.”

