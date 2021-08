Spanje is lastige Nederlander spuugzat en zet hem het land uit: ‘Bedreiging voor samenleving’

De Nederlander, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, heeft volgens het Spaanse medium veel op zijn kerfstok. Zo is hij onder andere veroordeeld in 2003 voor betrokkenheid bij drugshandel en vijf jaar later voor een zware overtreding in het verkeer. In 2013 ging hij opnieuw zwaar in de fout nadat hij zijn ‘carrière’ in de drugscriminaliteit weer besloot op te pakken. Hiervoor werd hij in 2016 veroordeeld tot drie jaar en vier maanden gevangenisstraf.