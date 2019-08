Spanje luidt noodklok over bacteriële epidemie die ook toeristen kan treffen

De schuldige is de listeria-bacterie, een bacterie die voorkomt in aarde, oppervlaktewater, in vegetatie en bij verschillende dieren (geiten, schapen en runderen). Mensen kunnen besmet raken door direct contact met zieke dieren of omgeving en vooral via voeding. Dat laatste is in Spanje het geval. Het gaat om verpakte ‘carne mechada’, varkensvlees dat in zijn eigen vet is gegaard, van het merk La Mechá. Het bewuste vlees is inmiddels uit de handel genomen.