Spanning in Canada neemt toe: waarom duurt de autopsie van moordtieners zo lang?

De Royal Canadian Mounted Police in de provincie Manitoba zou de onderzoeksresultaten van de autopsie aanvankelijk gisteren al bekendmaken. Nu duidelijkheid uitblijft, slaat de angst in Canada weer enigszins toe. Hoewel de politie woensdag nadrukkelijk stelde dat de klopjacht naar de voortvluchtige tieners voorbij was en dat de gevonden lijken waarschijnlijk van de jongens zijn, is dat nog op geen enkele wijze bevestigd. Oftewel, er is nog steeds een kleine kans dat het tweetal nog leeft en dat de gevonden lichamen van anderen zijn. Maar wat gebeurt er dan, vragen Canadezen zich af op sociale media. Wordt de klopjacht op twee levensgevaarlijke jongeren dan weer heropend?

De politie heeft nog geen mededelingen gedaan over de autopsie en wanneer die zal zijn afgerond. Volgens de Canadian Broadcasting Corporation (CBC) zullen de betrokken schouwartsen mogelijk een zeer lastige klus hebben om te achterhalen of de lichamen al dan niet van McLeod en Schmegelsky zijn. Dat hangt af van een aantal factoren, zoals hoe lang geleden de gevonden mensen zijn gestorven en of hun restanten beschadigd zijn geraakt door bijvoorbeeld roofdieren of insecten. Hoe dan ook zal dna worden afgenomen van de lichamen. Dat erfelijk materiaal wordt vergeleken met dat van nabestaanden. Zo'n proces - het vaststellen van een honderd procent match - kan veel tijd in beslag nemen.

Nog weken

Volgens Matt Bowes, een schouwarts in de Canadese provincie Nova Scotia, kan het mogelijk nog weken duren eer de doodsoorzaak van de twee Canadese tieners bekend wordt. Hoewel het onderzoek dus nog niet is afgerond, melden meerdere Canadese media op basis van politiebronnen al dat het de stoffelijke overschotten van McLeod en Schmegelsky zijn. Waar de politie dat op baseert, is onbekend.

De twee waren al zo’n drie weken op de vlucht. De vrienden hebben tussen 14 en 19 juli mogelijk drie mensen vermoord in British Columbia. De slachtoffers zijn twee toeristen: de Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24), en een 64-jarige Canadees, Leonard Dyck.

De politie heeft tijdens de zoektocht naar McLeod en Schmegelsky onder meer vliegtuigen van de luchtmacht, helikopters, speurhonden en drones ingezet in de provincie Manitoba. De enorme operatie speelde zich voornamelijk af rond Gillam in het noorden van die provincie, waar een uitgebrande auto is gevonden die de twee tieners zouden hebben gebruikt.