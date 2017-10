Spanning in VS stijgt: worden 'JFK-files' donderdag openbaar?

Rafael Cruz is niet de enige persoon die in de loop der jaren in verband is gebracht met de moord. De maffia, Cubanen, de KGB en zelfs vicepresident Johnson duiken op in samenzweringstheorieën. Oswald stierf zelf twee dagen na Kennedy, nadat hij was neergeschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby.



Complotdenkers die hopen dat de laatste 'JFK-files' nieuwe verdachten in beeld brengen, worden vermoedelijk teleurgesteld. Experts verwachten dat de gegevens mogelijk nieuw licht werpen op de activiteiten van Oswald. Dan blijkt misschien ook of de autoriteiten steken hebben laten vallen in de aanloop naar de moord.