Spanning Oekraïne stijgt: Washington en Navo niet akkoord met eisen Rusland

De spanningen in en rondom Oekraïne blijven ongekend hoog. De Verenigde Staten en de Navo gaan niet mee in de keiharde veiligheidseisen van Rusland. Laatstgenoemde wil wel een gesprek met Rusland. Internationale onderhandelingen met de hoofdrolspelers in Parijs leiden vooralsnog niet tot een doorbraak.

Moskou wil onder meer de garantie dat buurland Oekraïne geen lid mag worden van de Navo. Daarnaast eist Poetin dat alle Navo-troepen weg moeten uit de Navo-lidstaten die ooit deel uitmaakten van het communistische Oostblok. Maar Washington en de westerse militaire alliantie hebben Rusland laten weten dat ze daar niets voor voelen, melden diplomaten.

Oekraïne heeft het recht zelf zijn bondgenoten te kiezen, benadrukte de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken. Wel zei hij open te staan voor dialoog met Moskou. De reactie van Washington biedt een serieuze diplomatieke weg, aldus Blinken. Volgens hem hebben de Amerikanen goed gekeken naar de Russische zorgen. Hij wil verder niets kwijt over de precieze inhoud van het Amerikaanse antwoord, dat door de Amerikaanse ambassadeur in Moskou werd overgebracht. Het is aan de Russen te besluiten hoe ze reageren, aldus Blinken.

Navo: ‘hervat de dialoog’

Tijdens een persconferentie van Navo zei topman Jens Stoltenberg te willen praten met Rusland, maar wel met een stevige troepenmacht achter de hand. Duizenden militairen zouden ‘in dagen’ ter plaatse kunnen zijn, aldus Stoltenberg. Over de alsmaar oplopende spanningen gaf hij aan ‘klaar te zijn om (militair) te antwoorden’ als dat nodig is. ,,Een diplomatieke oplossing is nog steeds mogelijk, maar dan moet Rusland serieuze gesprekken willen aangaan.” Stoltenberg roept de Russen op om de dialoog te hervatten in de speciale Navo/Rusland-raad.

Vergeldende maatregelen

De Russen hebben inmiddels zo'n honderdduizend troepen gestationeerd langs de grenzen van Oekraïne. Zij blijven een aanval ontkennen, maar zeggen wel dat ze met ‘vergeldende maatregelen’ zullen komen als de Amerikanen en hun bondgenoten niet op de Russische eisen ingaan. Daarbij lijken de Russen weinig geduld nog te hebben. ,,We zullen niet toestaan dat onze voorstellen verdrinken in eindeloze discussies", klonk het dreigend vanuit de mond van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov. Hij zal president Poetin - nu het Amerikaanse antwoord binnen is - adviseren wat te doen op korte termijn.

Normandië-formaat

Ondertussen voerden verschillende hoge adviseurs van de betrokken landen vandaag diplomatiek overleg in Parijs. Afgevaardigden vanuit Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk bespraken daar de huidige stand van zaken en de grote spanningen. Dat deden zij volgens het zogenoemde Normandië-formaat: informele gesprekken die in 2015 in ieder geval voor de nodige rust zorgden tijdens de toenmalige spanningen. Het lijkt er niet op dat de gesprekken vandaag tot een grote doorbraak hebben geleid.

‘Vertrek uit Oekraïne’

Ondertussen doet de Amerikaanse ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev een dringende oproep naar haar landgenoten om het land te verlaten. Volgens de Amerikanen is de situatie 'te onvoorspelbaar’ en kan deze razendsnel verslechteren.

De regeringspartij Verenigd Rusland wil dat het Kremlin wapens stuurt naar de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Die moeten zich daarmee in hun twee republiekjes Loegansk en Donetsk kunnen verdedigen tegen het door het Westen gesteunde regeringsleger van Oekraïne, zei Vladimir Vasiljev, de leider van Verenigd Rusland in het Russische lagerhuis, op televisie.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: