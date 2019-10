Spanning rond wedstrijd Frankrijk-Turkije: ‘Politieke signalen verboden’

President Ecuador willigt eisen demonstran­ten in, protesten beëindigd

5:38 De inheemse protestleiders in Ecuador en president Lenín Moreno hebben een akkoord gesloten. Het afschaffen van de brandstofsubsidie waartegen de afgelopen tien dagen veel protest was, is van de baan. Daarop hebben de protestleiders hun acties onmiddellijk beëindigd. De overeenkomst is gesloten na gesprekken tussen beide partijen.