Spanningen binnen Duits parlement: fracties niet meer samen door een deur

Guatemala stopt met zoeken naar slachtof­fers vulkaanuit­bar­sting

20:01 Guatemala stopt met het zoeken naar slachtoffers in het gebied dat het zwaarst is getroffen door de uitbarsting van de Volcán de Fuego. Dat heeft de rampenbestrijdingsdienst Conred vandaag bekendgemaakt in de lokale media na een vergadering in de stad Escuintla.