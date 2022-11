Special forces op de Krim, zware gevechten rond Kreminna: zo vechten Oekraïners en Russen door

Terwijl sneeuw delen van Oekraïne bedekt, gaan de gevechten in het oosten en zuidoosten van het land door. Het Oekraïense leger zou momenteel - vooralsnog vergeefs - zware aanvallen uitvoeren op Russische posities rond Kreminna in de regio Loehansk.

Waarnemers zien dat ook in de richting van de Krim Oekraïense special forces worden ingezet. Nu nog op vaak modderig terrein, maar wanneer de grond uiteindelijk bevriest, zou dit de aanvallers kansen bieden voor meer aanvallen, aldus de waarnemers, vooral in de zwaar betwiste Donbas.

Tegelijk zijn er meldingen dat Russische troepen bezig zijn zich in te graven op verschillende locaties achter het front. Volgens The Moscow Times is er grote politieke druk op het Russische leger om niet nog eens een grote stad op te geven zoals onlangs gebeurde met de havenstad Cherson in het zuiden. Moskou zou daarom groot inzetten op de verovering van Bachmoet. Die stad geldt als strategische springplank naar de grote Oekraïense steden Slovjansk en Kramatorsk. Ook rond de kerncentrale van Zaporizja en het noordelijke deel van de regio Loehansk wordt weer zwaar gevochten.

Quote Ik heb niet het gevoel dat ze in Moskou denken dat de oorlog spoedig ophoudt Dara Massicot, Rand Corporation

,,Rusland is verdedigingsposities aan het voorbereiden met loopgraven, vooral in het zuiden rond Zaporizja en in het deel van de regio Cherson (niet de stad, dus) dat nog in Russische handen is. Ik heb niet het gevoel dat ze in Moskou denken dat de oorlog spoedig ophoudt”, aldus Dara Massicot, defensieanalist bij de Amerikaanse Rand Corporation.

Er worden ook verdedigingswerken gebouwd in de Russische regio Belgorod, in Rusland zelf, net over de oostgrens van Oekraïne. Veel analisten lijken het erover eens te zijn dat Oekraïne de beste kans heeft om in de wintermaanden op te rukken, door gebruik te maken van westerse wapenvoorraden, moderne uitrusting en warme kleding voor de troepen. Omdat er minder bladeren aan de bomen zitten is er minder dekking voor Russische troepen, waardoor Oekraïne beter gebruik kan maken van zijn langeafstandsartilleriesystemen. Tijdens het begin van de winter is Rusland op zijn kwetsbaarst, denkt Massicot. ,,Maar na verloop van tijd kan de dynamiek beginnen te verschuiven”, zegt hij tegen The Moscow Times.

Belarus

Interessant in die context is dat de Belarussische leider Alexander Loekasjenko heeft uitgesloten dat zijn legers in Oekraïne gaan vechten. ,,We bemoeien ons daar niet mee, we doden niemand, we sturen er geen mensen heen, omdat dat niet nodig is”, zei Loekasjenko volgens het Belarussische persbureau Belta in Minsk. Hij pleitte voor onderhandelingen maar vond - net als Vladimir Poetin - ook dat Oekraïne, Polen en de VS niet serieus geïnteresseerd zijn in vredesbesprekingen.

Volledig scherm Loekasjenko Alexander, eerder dit jaar bij een kaart van Oekraïne. © -

Waarnemers denken dat Loekasjenko's weigering ten strijde te trekken tegen Oekraïne vooral betekent dat de Belarussische leider zelf niet erg gelooft in het militaire succes van Rusland in Oekraïne. Tegelijk moet hij dan vrezen dat een actieve deelname aan de oorlog de Belarussische bevolking op de been kan brengen voor een golf van protesten tegen de oorlog. Algemeen wordt aangenomen dat de meerderheid van de Belarussen de Russische invasie in het buurland afkeurt.

