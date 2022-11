‘Speciale militaire operatie’ lijkt schoolvoorbeeld van gruwelijke misrekening Poetin

Met video Drama bij autorally kost levens Romain (18) en Margaux (16): ‘Een fantas­tisch stel’

Bij een ongeval tijdens de Condroz Rally in het Belgische Hoei is een jong koppel om het leven gekomen. Een rallywagen begon te slippen, botste tegen een muur en kwam in het publiek terecht. Margaux (16) en Romain (18) stonden volgens de organisatie in een verboden zone. ,,Als stewards mensen vragen om zich te verplaatsen, worden ze compleet genegeerd. Zo is het al jaren", vertellen getuigen.

7 november