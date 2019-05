Spectaculaire glijbaan die twee straten verbindt moet al na één dag dicht na tal van ongelukken

De glijbaan - die afgelopen donderdag werd geopend en de langste is in Spanje - verbindt de Avenida Reina Sofia met de veel lager gelegen Calle Eslovaquia. Het metalen gevaarte werd aangelegd tijdens werkzaamheden aan het Los Ninos-park. De afdaling op het achterwerk zou bewoners en bezoekers een wandeling van maar liefst tien minuten besparen. Toch werd er voor de minder avontuurlijk ingestelde mensen ook een wandelpad aangelegd. Onmiddellijk na de opening van de attractie met een hellingsgraad van 32 à 34 graden, uitten gebruikers hun bezorgdheid over de veiligheid van de installatie op sociale media. Er circuleerden foto’s en video’s van mensen die één of meerdere verwondingen hadden opgelopen tijdens het glijden. Ook was te zien hoe mensen op hun rug doorschoten tot ver voorbij het einde van de glijbaan. ,,De glijbaan is een verschrikking”, schreef een vrouw op Twitter. ,,Ik liep overal kwetsuren op. Ik vloog twee meter door de lucht.” Ze plaatste ook foto’s van de wonden aan haar ellebogen online en voegde daaraan toe: ,,Ik plaats hier geen foto van mijn billen, die zijn er nog veel erger aan toe.”

Sluiting

Het bracht het stadsbestuur van Estepona ertoe om de glijbaan al na 24 uur ‘preventief’ te sluiten en opnieuw een onderzoek naar de veiligheid in te stellen. De autoriteiten verklaarden vrijdag evenwel dat de attractie wel degelijk over een veiligheidscertificaat beschikt en dat de filmpjes die op sociale media worden verspreid incidenten tonen die niet representatief zijn voor de meeste gebruikers van de glijbaan. Het stadsbestuur benadrukt dat de gebruikers zich aan de veiligheidsinstructies horen te houden. Zo moeten mensen rechtop zitten in plaats van te liggen en de armen tegen het lichaam houden. Er mag ook maar een persoon per keer naar beneden. Maar niet iedereen hield zich daaraan.



,,Meer dan duizend mensen hebben van de glijbaan gebruik gemaakt zonder enig incident”, klonk het nog. ,,Desalniettemin hebben we een nieuwe controle bevolen om de veiligheid maximaal te kunnen garanderen.”



Op Twitter weerklonk spot en hoongelach: ,,Wat een fantastisch idee is die nieuwe glijbaan tussen twee straten in Estepona toch. Artsen en tandartsen zullen zich in de handen wrijven.” En een andere gebruiker vraagt zich af: ,,Hoe lang gaat het duren voordat een dronken toerist zal sterven op de glijbaan?”