Speculaties houden aan: wat gebeurde er nou met de afgevoerde Chinese oud-president Hu Jintao?

Chinese staatsmedia hebben geen aanwijzingen gegeven over wat er is gebeurd. Pas na brede berichtgeving over het incident was op het Twitter-account van Xinhua News Agency te lezen dat Hu ‘zich niet lekker voelde tijdens de sessie’. Dat laatste komt vaker terug, waarbij ook een voor allen gênante incontinentie is gesuggereerd. De 79-jarige Hu ziet er inderdaad broos uit.



Bill Bishop van de China-watching nieuwsbrief Sinocism merkte op dat Hu’s zoon, zelf een hoge partijfunctionaris, in het publiek zat en bleef zitten. De vader afvoeren en de zoon laten zitten is onwaarschijnlijk in het Chinese systeem, stelde Bishop. Andere China-kenners lezen vooral ijzeren symboliek in Xi’s gedrag.



In het verleden werd algemeen verwacht dat voormalige Chinese leiders nog wel een beetje meetellen, zelfs nadat ze hun ambt formeel hadden verlaten. Velen verwachten dat ook Hu nog wel wat invloed wil doen gelden op Xi bijvoorbeeld door hem of het congres toe te spreken. ,,Hu probeerde met zijn opvolger te doen wat [voormalig leider Jiang Zemin] met Hu deed en wat zelfs eerder Deng Xiaoping met Jiang deed”, vertelde een anonieme Chinese partijjournalist aan The Washington Post. ,,Elke generatie probeert de scepter te zwaaien over de volgende.”



Deze keer niet dus en voor Hu kan dat dus pijnlijk zijn afgelopen. Xi liet zichzelf door het congres herbenoemen voor een historische derde ambtstermijn. Nog minstens vijf jaar lijkt hij de onaantastbare leider.