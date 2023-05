Speculaties over gezondheid ‘laatste dictator van Europa’: Loekasjenko al bijna week uit beeld

Waar is de zelfverklaarde president van Belarus en vooral ook, hoe gaat het met hem? Die vraag houdt media in het buurland van Rusland en Oekraïne al enkele dagen bezig. De 68-jarige Alexander Loekasjenko, een trouwe bondgenoot van Moskou, werd bijna een week geleden voor het laatst in het openbaar gezien.

In Belarussische media wordt druk gespeculeerd over zijn gezondheidstoestand. Volgens nieuwszender Euroradio fm, die naar eigen zeggen onafhankelijke berichtgeving biedt, werd Loekasjenko zaterdag om 19.00 uur opgenomen in een regeringsziekenhuis in Minsk.

‘We werken aan de uitvoering van het plan ingeval hij mocht overlijden’, schreef plaatsvervangend hoofd van het Belarussische overgangskabinet Pavel Latushka gisteravond op Twitter. ‘Het is de vijfde dag dat hij niet in het openbaar verscheen’, voegde de voormalige cultuurminister en diplomaat er aan toe.

De situatie rond de president houdt ook de gemoederen bezig in buurland Oekraïne. ‘Belarussische oppositiemedia melden dat Loekasjenko in een ziekenhuis is gezien en dat hij bezoek heeft gekregen van doktoren uit Moskou’, tweette adviseur Anton Gerashenko van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zondagmorgen.

Hij merkte op dat Loekasjenko afwezig was bij de viering van de Dag van de Staatsvlag, het staatsembleem en het volkslied van Belarus. ‘In plaats van de president hield de premier een toespraak’, aldus Gerashenko. Hij plaatste bij zijn tweet een filmpje waarin de Belarussische premier Roman Golovchenko te zien was tijdens een toespraak, omringd door jongeren met de rood-groene tweekleur van het land.

Gerashenko baseerde zich op berichtgeving door de Oekraïense krant Pravda. Daarin werd verwezen naar een bericht op Telegram van Motolko Help, een project van de Belarussische journalist en analist Anton Motolko.

Moe en slap

Bij zijn voorlaatste publieke optreden, op 9 mei in Moskou ter gelegenheid van de 78ste verjaardag van de overwinning op nazi-Duitsland, moest Loekasjenko over een korte afstand naar een ceremonie worden gereden. Het ging volgens Reuters om de herdenking bij het graf van de onbekende soldaat na afloop van de militaire parade op het Rode Plein. De Russische president Vladimir Poetin ging er te voet naartoe, vergezeld door de leiders van Armenië en vijf Centraal-Aziatische landen.

Loekasjenko voegde zich bij het graf, zo’n 300 meter van de plek waar ze gezamenlijk de parade hadden aanschouwd, weer bij de groep om bloemen te leggen. Hij oogde moe, stond wankel op zijn benen en had verband om zijn rechterhand, signaleerde het persbureau op videobeelden. In een ‘zeldzame afwijking van de gewoonte’ sloeg de Belarussische president ook de traditionele staatslunch over die was georganiseerd door zijn bondgenoot en vriend Vladimir Poetin.

Later op de dag nam Loekasjenko zoals gebruikelijk ook deel aan de kranslegging ter gelegenheid van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Minsk, maar in tegenstelling tot anders droeg hij geen militair uniform maar burgerkleding en hield hij geen toespraak. Sindsdien is hij niet meer in het openbaar gezien.

Volledig scherm De Belarussische president Alexander Loekasjenko (L) tijdens de kranslegging bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou, op 9 mei. © ANP / EPA

Geen verklaringen

De beelden van de Belarussische president leidden op sociale media meteen tot speculaties over zijn gezondheid, hoewel hij verder geen duidelijke teken vertoonde die erop zouden kunnen wijzen dat hij zich niet goed voelde.

De Belarussische autoriteiten hebben geen verklaringen afgelegd over Loekasjenko’s gezondheid, maar de president verscheen de afgelopen twee weken nauwelijks bij openbare evenementen. Bij een ervan waar hij wel opdook, sprak hij met schorre stem.

Laatste dictator van Europa

De zestiger, die ook wel de ‘laatste dictator van Europa’ wordt genoemd, leidt Belarus al 29 jaar. Bij de jongste verkiezingen, in augustus 2020, kreeg hij volgens de officiële exitpoll 81 procent van de stemmen. De razend populaire oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja kreeg slechts 7 procent, maar accepteerde haar nederlaag niet omdat de verkiezingen volgens haar niet eerlijk waren verlopen. Daarop braken massale rellen uit. Desondanks weigerde Loekasjenko te vertrekken.

Rusland gebruikte het grondgebied van Belarus als lanceerbasis voor zijn invasie in Oekraïne, in februari vorig jaar. Sindsdien is de militaire samenwerking tussen Moskou en Minsk geïntensiveerd, met gezamenlijke militaire oefeningen op Belarussische bodem.

Loekasjenko houdt vol dat zijn land geen partij is in de oorlog en geen troepen heeft gestuurd om aan Russische zijde te vechten in wat Poetin de ‘speciale militaire operatie’ noemt.

