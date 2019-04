Speedboten botsen in Antwerpen: Twintig Nederlanders gewond

Volgens de politie botsten de twee Zodiacs - kleine speedbootjes met een harde bodem en rubberen, opblaasbare zijkanten - iets na 18.00 uur frontaal tegen elkaar, schrijft Het Laatste Nieuws . Op amateurbeelden is te zien dat de boten eerst een keer vlak langs elkaar varen en daarna met flinke snelheid op elkaar botsen en er mensen overboord vallen. Op de bootjes zaten minstens twintig mensen. Het duikteam van de brandweer was snel ter plaatse en kon twee mensen uit het water redden. De overige drenkelingen werden door de watertaxi uit de Schelde gehaald en naar Linkeroever gebracht. ,,We waren als brandweer vrij snel ter plaatse, maar vooral de eerste zorgen van de Waterbus mag onderstreept worden. Die was in de buurt en heeft meteen ingegrepen en de eerste drenkelingen uit het water gehaald’’, licht Kristof Geens van de brandweer in Antwerpen toe.

Bij een aanvaring tussen twee boten in Antwerpen zijn 20 Nederlanders gewond geraakt, onder wie 3 zwaargewond. De Nederlandse consul-generaal is ter plaatse en staat in contact met de Belgische autoriteiten. Voor hulpvragen is Buitenlandse Zaken bereikbaar: 📞 +31 247 247 247.

Bijstand

Volgens de politie vielen er geen doden. Twintig mensen raakten wel gewond. Onder hen zijn er drie met zwaardere verwondingen, melden de brandweer van Antwerpen en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in België. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt de twintig gewonden. De gewonden zijn opgenomen in zes ziekenhuizen in Antwerpen en omgeving. De Nederlandse consul-generaal is ter plaatse om bijstand te verlenen. Hij staat in contact met de Belgische autoriteiten. De zwaargewonden verkeren niet in levensgevaar.

Alerte kapitein

Ooggetuige Zafora zat op de Waterbus, die richting Antwerpen voer. ,,We zagen plots mensen in het water, anderen zaten op het bootje. De kapitein had meteen door wat er gaande was en keerde meteen om. Als hij niet zo alert had gereageerd, waren er doden gevallen”, zegt ze tegen Het Laatste Nieuws . Volgens de getuige had iedereen een zwemvest aan en was op geen enkel moment paniek. ,,Meteen kwam hulpverlening aan boord op gang. We hebben de mensen op de boot geholpen en de duikers van de brandweer waren er heel snel om de twee laatste drenkelingen uit het water te halen.” Andere ooggetuigen melden Nieuwsblad dat de twee bootjes aan het racen waren. Daarbij haalden ze verschillende gevaarlijke manoeuvres uit en botsten ze later frontaal op elkaar. Op foto’s is te zien hoe minstens één van de bootjes is lek geraakt door de botsing.

Storing noodnummer

De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Op Linkeroever werd een veldhospitaal opgericht. Na een eerste check-up werden de slachtoffers naar de verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht. De brandweer benadrukt vooral het snelle ingrijpen van de Waterbus belangrijk was. ,,Rond deze tijd van het jaar is het water nog altijd koud en zeker in de Schelde. Bovendien is er daar ook nog eens harde stroming. Onlangs hadden we nog een vrij grote oefening op het water met veel drenkelingen en dan zie je toch dat zo’n oefening van belang is want nu was het pure realiteit.” De precieze oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.



In België was sinds 15.30 uur vanmiddag ook een storing gaande bij telefoonaanbieder Proximus. De reddingsoperatie zou daarvan hinder hebben ondervonden. Het was vanmiddag niet mogelijk om de Belgische noodnummers 100, 101 en 112 te bellen. Rond 20.00 uur was de storing weer opgelost.