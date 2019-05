Spelfout op Australisch bankbiljet pas na half jaar ontdekt

Het veelgebruikte briefje werd een half jaar geleden geïntroduceerd en inmiddels zijn er volgens de Bank van Australië 46 miljoen exemplaren in omloop gebracht. Op het biljet staat het portret van het eerste vrouwelijke parlementslid Edith Cowan. Haar beeltenis gaat vergezeld van een stuk van haar eerste speech in het parlement. Daar staat ook de spelfout in.



Kleine troost: de fout staat in zeer klein gedrukte tekst en valt nauwelijks op. Wie de fout heeft ontdekt is niet bekend, maar diegene moet haast wel een loep hebben gebruikt. De Bank van Australië herstelt de fout in toekomstige oplagen van het biljet.