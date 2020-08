Spil in Duitse megamisbruikzaak getuigt achter gesloten deuren over gruwelijk misbruik dochtertje

Wat L. op zijn kerfstok heeft, wordt hem voorgeschoteld in een aanklacht die meer dan een uur in beslag neemt. Het tientallen keren misbruiken en het in totaal uitvoeren van 79 handelingen. De meesten hebben betrekking op het misbruik van zijn in 2017 geboren dochter in de eengezinswoning, waar het gezin woonde. De dochter van Jörg L. zou pas een paar maanden oud zijn geweest toen het misbruik begon. In het geheim. Toen zijn vrouw weg was en hij alleen was met het meisje. Op de commode, op het tweepersoonsbed, in het kinderbad. Hij zou het merendeel met zijn smartphone hebben gedocumenteerd om de foto’s en video’s later naar andere mannen te sturen.