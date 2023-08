Spoor van vermiste Franse peuter Émile (2) eindigt dicht bij huis van grootouders

Spoorloze verdwij­ning Emile (2) groot mysterie in Frankrijk, peuter mogelijk in levensge­vaar

De zoektocht in het zuidoosten van Frankrijk naar de 2,5-jarige Emile wordt woensdag voortgezet en uitgebreid. De autoriteiten vrezen dat het kind, dat al bijna vier dagen zoek is, in levensgevaar verkeert indien het in het gebied is. Emile verdween zaterdagnamiddag op bezoek bij opa en oma in het gehucht Haut-Vernet, in de bergen circa 130 kilometer ten noordoosten van Marseille. Dorpelingen hebben hem nog zien lopen, maar Emile is sinds zaterdag volkomen spoorloos.