Springkussen de lucht in door stofhoos in China: doden en gewonden onder spelende kinderen

Op beelden die op Chinese sociale media gedeeld werden, is te zien hoe het grote springkussen door de wind wordt meegezogen en hoog in de lucht wordt geworpen, terwijl stof en andere objecten door de lucht tollen.

Naast de twee doden is er nog een kind ernstig gewond geraakt. De overige slachtoffers, onder wie 17 kinderen, kwamen er met lichtere verwondingen vanaf. In een verklaring zeggen de lokale autoriteiten dat er voor opvang gezorgd zal worden voor de slachtoffers en hun families.

Snel opstijgen van hete lucht door koude lucht

Stofhozen komen het meest voor in vlakke gebieden, wanneer het warm is en wanneer er lichte of zelfs geen wind is. Volgens Zhang had dit exemplaar een diameter van tien meter en duurde hij zo’n drie tot vier minuten.