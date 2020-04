Springlevend of doodziek? Geruchtenstroom Kim Jong-un gaat maar door

Het blijft gonzen van de geruchten over de gezondheidssituatie van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Zo zou hij volgens de Chinese zender CCTV een teken van leven hebben gegeven via een bedankbrief aan werklui die bezig zijn met de bouw van Samjiyon City, een stad in het noorden van het land. Een andere website toont satellietfoto's van de gepantserde trein van de dictator. Die zou sinds vorige week geparkeerd staan bij Kims resort in Wonsan, aan de oostkust van het land.

CCTV citeert het Noord-Koreaanse staatsmedium Rodong Sinmun dat schrijft over de brief. ,,De medewerkers hadden na het ontvangen van de woorden van dankbaarheid van Kim Jong-un, een uiterst glorieus gevoel en beloofden dat ze zich met nog meer enthousiasme zouden inzetten voor de bouw’’, aldus Rodong Sinmun.



Website 38 North, gespecialiseerd in het bestuderen van Noord-Korea, toont satellietbeelden van een trein van ongeveer 250 meter die al zeker sinds 21 april bij het station van Kims verblijf in Wonsan staat. ,,De aanwezigheid van de trein zegt niks over de plek waar de Noord-Koreaanse leider zich bevindt en zegt ook niets over zijn gezondheid, maar het geeft wel gewicht aan de berichten dat Kim in een elitegebied aan de oostkust van het land verblijft”, klinkt het. De trein stond er niet op 15 april, maar wel op 21 en 23 april, blijkt uit de foto's. Op die laatste dag zou de trein zijn gekeerd voor een eventueel vertrek, maar het is nog niet duidelijk of dat inmiddels al heeft plaatsgevonden.

Volledig scherm Een van de satellietbeelden van het treinstation bij Wonsan die 38 North deelt. © AP Ook een belangrijke veiligheidsadviseur van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zegt dat Kim springlevend is. ,,Kim Jong-un leeft en het gaat hem goed”, aldus adviseur Moon Chung-in tegen CNN. Volgens Moon verblijft Kim sinds 13 april inderdaad in Wonsan. ,,Tot nu toe hebben we geen verdachte bewegingen gezien.’’

Doodverklaard

Sinds de 36-jarige Kim op 15 april de vieringen ter ere van de geboorte van zijn grootvader Kim Il Sung miste, circuleren er geruchten over zijn vermeende verslechterde gezondheid. Op 11 april was hij voor de laatste keer in het openbaar gezien. Kim zou zijn geopereerd, al dood zijn, toch weer leven, en zo ging het door. De regering van Zuid-Korea en ook de Amerikaanse president Trump denken de laatste dagen dat Kim nog leeft, maar weten dat ook niet zeker. Gisteren meldde persbureau Reuters dan weer op basis van bronnen dat China een medisch team naar Noord-Korea heeft gestuurd om er advies te geven over de gezondheid van de dictator. De Noord-Koreaanse staatsmedia hullen zich in stilzwijgen.

Een eventueel overlijden of aftreden van alleenheerser Kim zou een enorme impact hebben op het bestuur van het gesloten land, stellen Korea-experts. Mogelijk ziet zijn invloedrijke zus Kim Yoo-jong dan haar kans schoon om een treetje te stijgen op de machtsladder. Maar de berichtgeving is moeilijk te controleren. Toen Kims vader Kim Jong-il in 2011 overleed berichtten staatsmedia daar pas twee dagen later over, meldt persbureau AP. Ook over Jong-il en zijn vader Kim Il-sung gingen vaker geruchten dat zij waren overleden.