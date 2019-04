Sri Lanka stelt dodental aanslagen bij: 100 minder dan gemeld

Rebelleren­de Britse klimaatopa (83) klimt op trein en wordt wéér gearres­teerd

12:21 Het is de laatste weken vaste prik: Phil Kingston die in de boeien geslagen wordt door de politie. Maar de 83-jarige Kingston is geen crimineel, hij is klimaatactivist. Vanochtend was het weer zover: de Britse opa klom in Londen op een trein en moest mee in het arrestantenbusje.