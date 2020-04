Staat New York telt meeste besmettingen ter wereld

Bernie Sanders stapt uit race en steunt Joe Biden: ‘Gevaar­lijk­ste president ooit moet weg’

20:00 De linkse senator Bernie Sanders (78) is uit de race gestapt bij de Democraten voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Hij maakte dat vandaag bekend in een verklaring, waarin hij Joe Biden feliciteert met de overwinning. ,,Ik wens hem veel succes. We moeten de gevaarlijkste president uit de moderne Amerikaanse geschiedenis zien te verslaan.“