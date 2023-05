Staatsmedia Turkije: ‘Erdogan wint presidentsverkiezingen’

De eerste resultaten komen vooral uit Erdogan-bolwerken dus het beeld zou nog kunnen veranderen. Halk TV, een oppositiezender, meldt juist dat Kemal Kilicdaroglu (74) van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP) nipt heeft gewonnen. De stembureaus zijn om 16.00 Nederlandse tijd gesloten. Zo'n 61 miljoen Turken mochten vandaag kiezen tijdens de tweede ronde.

De verkiezingsdag lijkt over het algemeen goed te zijn verlopen, op enkele door de oppositie gemelde incidenten na. Zo maakten leden van de Turkse oppositie melding van een aantal aanvallen op verkiezingswaarnemers in Istanboel en in het zuidoosten van het land.

Verkiezingswaarnemers geslagen

Ali Seker, parlementslid voor de belangrijkste oppositiepartij CHP, zei tegen Turkse media dat hij en opiniepeilers van de oppositie zijn aangevallen door een groep nadat ze hadden geklaagd over onregelmatigheden in een dorp in het zuidoosten. Verkiezingswaarnemers zouden zijn geslagen en hun telefoons waren vernield. Volgens mediaberichten waren er ook incidenten in Istanboel. Daar zouden in twee districten leden van de oppositie zijn aangevallen. Ook die meldingen konden niet onafhankelijk worden nagetrokken.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waken meer dan 600.000 leden van de politie en andere instellingen over de veiligheid. De voorzitter van de kiesraad stelde eerder dat de stembusgang zonder problemen verliep.

Net geen absolute meerderheid

Erdogan, de 69-jarige leider van de conservatieve AK-partij, heeft de gunstigste papieren om te winnen. Hij haalde twee weken geleden tijdens de eerste stemronde net geen absolute meerderheid: 49,5 procent. Leider van de centrumlinkse CHP én tevens voorman van het oppositieblok, Kilicdaroglu (74), bleef steken op afgerond 45 procent.

Sinan Onan, een onafhankelijke kandidaat met een rechts-nationalistische agenda, deed twee weken geleden ook mee en haalde ruim 5 procent van de stemmen. Belangrijk voor Erdogan is dat Onan vorige week zijn achterban opriep op de zittende president te stemmen. Daarnaast heeft de voorman van de AK-partij het voordeel dat de meeste stemmen uit het buitenland, zoals Nederland, naar hem gaan.

Het verschil tussen Erdogan en Kilicdaroglu bedroeg op 14 mei 2,5 miljoen stemmen. Beide kandidaten hebben de afgelopen twee weken dan ook sterk ingezet op de 8 miljoen stemgerechtigden die tijdens de eerste ronde niet kwamen stemmen. Met name de hardere toon van de linkse Kilicdaroglu over de Syrische vluchtelingen viel op. Hij had eerder al aangekondigd dat een grote groep vluchtelingen binnen twee jaar Turkije moet verlaten. Nu wil hij alle Syriërs wegsturen. Ze zijn volgens Kilicdaroglu een bedreiging voor Turkije. Die harde campagne tegen 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen was vooral bedoeld om nationalistische Onan-aanhangers te verleiden op het oppositieblok te stemmen.

Volledig scherm Kemal Kilicdaroglu. © ANP / EPA

Beschermen van stembureaus

De kans lijkt klein dat Kilicdaroglu de strijd gaat winnen. Hij riep zijn aanhangers zondag op ‘de stembureaus te beschermen, want deze verkiezingen worden onder erg moeilijke omstandigheden gehouden’. Hij stelt dat Turkije onder Erdogan afstevent op een autocratie. Erdogan zelf deelde na het uitbrengen van zijn stem in Istanboel geldbiljetten uit aan zijn aanhangers. Het ging om biljetten die omgerekend tien euro waard zijn.

Voor de eerste stemronde leek het er nog op dat de meeste Turken genoeg hadden van de man die het land al zo lang in de greep heeft. Vooral de gierend hoge inflatie en gebrek aan vrijheid van meningsuiting zit veel Turken - met name jongeren - dwars. Ook na de recente aardbevingen was er veel kritiek op de regering die de afgelopen jaren een oogje zou hebben dichtgeknepen bij het gebruik van slecht materiaal voor de bouw van woningen. Toch lijkt Erdogan aan het langste eind te trekken en is hij bij winst opnieuw vijf jaar president van Turkije.

Volledig scherm Het stembiljet voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. © AFP

Volledig scherm Erdogan en zijn vrouw gingen zondag stemmen in Istanboel. © ANP / EPA