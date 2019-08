Stacey (14) sterft dag na bruiloft moeder: ‘Zaterdag mijn bruidsmeisje, zondag politie aan de deur’

,,Zaterdag was Stacey nog het mooiste bruidsmeisje dat je je kan voorstellen. En een dag later stond de politie aan onze deur met de melding dat ze dood was.” Stephie Vervoort kan haar verdriet amper onder woorden brengen. Eén dag nadat de Vlaamse met haar man Eric in het huwelijksbootje stapte, werd haar 14-jarige dochter doodgereden door een kermiswagen. ,,In één seconde werd ik emotioneel van het ene uiterste in het andere geslingerd.”

De haren feestelijk opgestoken, het jeugdige gezichtje mooi opgemaakt, en zo trots als een pauw in haar groene avondjurk. Het is het laatste beeld dat Stephie Vervoort (32) heeft van haar dochter Stacey. Het meisje van 14 was afgelopen zaterdag bruidsmeisje op het trouwfeest van haar moeder en diens nieuwe partner.

‘Ik was zo trots’

,,Ze was bloedmooi”, zegt moeder Stephie. ,,Ik was zo trots op mijn dochter. Samen met een vriendinnetje heeft Stacey zaterdagavond op ons feest een liedje gezongen: Impossible, van James Arthur. Het was één van de mooiste momenten van de avond, heel de zaal zat met open mond te kijken en te luisteren. Na ons trouwfeest is Stacey bij mijn zus blijven slapen, en zijn mijn man Eric en ik naar huis gegaan.”

De ochtend na het feest leek te brengen wat Eric en Stephie van hun witte broodsweken verwacht hadden: gelukzalig en verliefd wakker worden, en terugblikken op een fantastisch huwelijksfeest. Maar zondagavond belde de politie aan met een mededeling die hen koud op het hart viel: Stacey had een zwaar ongeval gehad. En ze had het niet overleefd.

,,Ik ben ingestort”, zegt Stephie. ,,In één seconde werd ik emotioneel van het ene uiterste in het andere geslingerd. Eric en ik waren nog aan het nagenieten van onze trouw, en plots was ik mijn dochter kwijt.”

Volledig scherm Stacey (14) stráálde zaterdag, op het huwelijk van haar mama. © Vanderveken

Kermiswagen

Stacey werd zondagavond in het centrum van Beerse (een plaats bij Antwerpen) op haar fiets ingehaald door een kermiswagen. Het gevaarte van twintig meter reed Stacey voorbij, maar voegde te snel in. Het tienermeisje belandde onder de wielen van de vrachtwagen. De bestuurder, een 32-jarige man uit Beerse, verkeerde na het ongeval in shock. Zijn voorlopig rijbewijs – de man was nog volop bezig met theorie- en praktijklessen – is voor vijftien dagen ingetrokken.

De familie van het meisje zocht gisteren troost bij elkaar. ,,Stacey was de jongste thuis, en ieders lieveling”, zegt Stephie. ,,Ik ben zo blij dat ik haar zondagnamiddag nog even aan de telefoon gesproken heb. Een typisch moeder-dochtergesprek, zoals we er de voorbije jaren honderden gevoerd hebben. Niets wees erop dat het ons allerlaatste zou worden.”

Vriendje

,,De bedoeling was dat Stacey zondagavond samen met ons naar de wedstrijden van Antwerpen zou gaan kijken. Ze is al sinds haar vierde supporter. Dat heeft ze van thuis uit meegekregen. Mijn man en ik zijn vrijwilliger bij de club en zijn parkeerwacht bij elke thuiswedstrijd. Zondagavond ontving Antwerp Waasland-Beveren, maar Stacey vroeg me of het goed was dat ze voor één keer niet zou komen.

,,Mama, zou je het heel erg vinden als ik vanavond naar Thibo ga?” Thibo is haar vriendje. Die twee waren nog maar goed een maand samen, maar het was dik aan. Hij was de eerste jongen die ze thuis is komen voorstellen. Door de voorbereidingen op ons trouwfeest hadden ze elkaar al een paar dagen niet meer gezien. Dus toen ze zondag vroeg of ze naar hem toe mocht gaan, heb ik geen moment geaarzeld. Ik wou die twee verliefde pubers hun momentje niet ontzeggen.”

Volledig scherm Stacey belandde onder de wielen van een kermiswagen, toen ze zondagavond van bij haar vriendje naar huis fietste. © Vanderveken

Het ongeval gebeurde toen Stacey rond tien uur ‘s avonds vanuit Thibo weer naar huis fietste. Een route die het meisje al zo vaak genomen had. Maar ook een route die in Beerse al vele jaren ter discussie staat. De gemeente wil al langer een ringweg aanleggen om het zwaar vervoer te bannen uit de Heilaarstraat, een weg zonder fietspaden die de dorpskern doorkruist.