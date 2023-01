Stad Pantin heet tijdelijk ‘Pantine’ om ‘gelijkheid te bevorderen’, en dat maakt veel los in Frankrijk

In het Frans geeft een ‘e’ aan het einde van een woord vaak aan dat het de vrouwelijke vorm is. Er zal op borden en andere officiële uitingen daarom tijdelijk een ‘e’ worden toegevoegd aan de naam van de 60.000 zielen tellende voorstad ten noorden van de hoofdstad, zo maakte de burgervader deze week wereldkundig in zijn nieuwjaarstoespraak.

,,We willen daarmee het bewustzijn vergroten”, voegde Kern eraan toe. Want, zo koppelde hij eraan, dat verandert nogal wat, dat geslacht: ,,Vrouwen blijven slechter betaald dan mannen, bepaalde beroepen zijn verboden voor vrouwen en vrouwen kunnen minder veilig over straat dan mannen.”

Ook ter plaatse, in Pantine, blijken de meningen verdeeld, zo melden Franse media. ,,Het doel is nobel, maar het idee is lachwekkend”, zegt een bewoonster, een ­Pantinoise, tegen een Frans tv-station. De krant Le Figaro merkt op dat, hoewel une ville vrouwelijk is, de meeste steden mannelijk zijn. Veel Parijzenaren zien hun stad als een ­dame, toch had Victor Hugo het in zijn Notre-Dame de Paris uit 1831 wel degelijk over ‘un Paris’, dus een heer.