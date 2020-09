Stagiaire die opgesloten zat boven kapsalon: ‘Ik werd geslagen en moest aardappelschillen eten’

Tien jaar lang zag ze geen cent van al het werk dat ze als ‘stagiaire’ deed in de kapsalon en in het huishouden van een koppel in het Belgische Tielt-Winge. Op de koop toe werd de vrouw, ondertussen een dertiger, niet alleen uitgebuit, ze werd geslagen als ze niet luisterde en gevangen gezet op zolder achter een luik zonder ramen of enig comfort. ,,Mijn behoefte moest ik in een emmer doen.” Hoe heeft het zover kunnen komen?

Het was haar overbeschermende vader, die F. als naïeve twintiger in 2007 deed besluiten om het ouderlijk huis te ontvluchten. Ze dacht enkele dorpen verder een warm nest gevonden te hebben bij het kapperskoppel uit Tielt-Winge, die haar na een vakantiebaantje ook een stageplaats hadden aangeboden. Voor de buitenwereld leken D.D. en A.T. een stel barmhartige Samaritanen, maar wat er zich achter de muren van de kapsalon van het getrouwde koppel afspeelde, grenst aan het onwaarschijnlijke.

,,De eerste zes jaar ging alles heel goed. Maar toen de dochter des huizes op eigen benen ging staan, is haar moeder volledig omgeslagen. Ik mocht helemaal niks meer. De hele dag werkte ik in de kapsalon en daarna moest ik nog helpen in het huishouden of koken voor het gezin. Soms kreeg ik alleen gekookte aardappelschillen te eten. Het laatste jaar kreeg ik nog amper eten en moest ik op zolder gaan wonen. Zonder ramen, verwarming of sanitair. Mijn behoefte moest ik in een emmer doen. En in de winter was het zo koud dat ik onder meerdere dekens moest liggen. Op een dag hebben ze gemerkt dat ik naar beneden was gekomen om eten te zoeken. Toen hebben ze alles van mij afgepakt, ook mijn telefoon. Ik werd tot bloedens aan toe geslagen en ik mocht geen contact meer hebben met de buitenwereld. Ze ‘vertrouwden mij niet meer’, was hun uitleg”, omschrijft F. in tranen de gruwelijke periode bij het koppel.

Quote Als ik mee mocht op vakantie, moest ik van haar uren in de zon liggen, naaldhak­ken dragen, valse nagels opdoen en me opmaken. Ze wilde van mij een barbiepop maken, terwijl ik gewoon puur natuur wilde zijn Stagiaire

Ze regelden de volmacht over haar rekening en streken ondertussen haar uitkering op. ,,Door een blessure aan mijn pols kreeg ik een vergoeding. Maar met dat geld gingen zij tanken, shoppen of naar een restaurant. De eerste jaren mocht ik mee met uitstapjes, maar dat veranderde geleidelijk. En als ik dan mee op vakantie mocht, moest ik van haar uren in de zon liggen, naaldhakken dragen, nepnagels opdoen en make-up dragen. Maar zo ben ik helemaal niet. Ze wilde van mij een poppetje maken, terwijl ik gewoon puur natuur wilde zijn. Van desserts moest ik afblijven, zodat ik niet te dik zou worden, terwijl ik amper vijftig kilo woog. Ik moest en zou haar bevelen opvolgen.”

Hetzelfde gebeurde als F. in contact kwam met de buitenwereld. ,,Alles werd door hen geregisseerd. Ze droegen me op wat ik wel of niet aan de klanten of bij de dokter mocht zeggen. Eerst had ik veel vertrouwen, maar dat sloeg om in angst. Ik durfde gewoonweg niet naar de politie te stappen.”

Volledig scherm De kapsalon in Tielt-Winge waar de vrouw op zolder werd vastgehouden. © DDH.

In november 2017 raapt de vrouw toch al haar moed bij elkaar en doet ze een ontsnappingspoging via het trapluik. De trap valt uit de hengsels en wanneer ze het trapluik weer wil dichtschuiven, blokkeert die. In volle paniek belt ze met de huistelefoon naar familie van het koppel. Haar noodkreet klinkt tegen dovemansoren. De kapper reageert enkele dagen later door extra grendels op het luik te monteren. F. kan ’s avonds geen kant meer op. De enige uitweg die ze ziet is om tijdens haar werk stiekem een briefje met een hulpkreet in de jas van een klant te schuiven. Die stapt wel meteen naar de politie. Zoals gevraagd op het papiertje staan de agenten op 18 november 2017 exact om 21.00 uur bij de villa. Ze treffen de vrouw er verbaasd en emotioneel aan, opgesloten achter twee grendels op de donkere zolder.

Geen bewijs

Pas op 16 juni dit jaar moest het kapperskoppel zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank in België. Ondanks de verklaringen van de stagiaire bij de politie wordt hen enkel gevangenneming ten laste gelegd. Van mishandeling, diefstal of mensonterende behandeling wordt geen melding gemaakt. ,,Ik ben pas aan de slag gegaan toen het onderzoek al was afgerond”, verklaart haar advocaat de magere dagvaarding. ,,Ze hebben misbruik van haar gemaakt. Uiteraard is er meer gebeurd dan waar de twee voor vervolgd worden. Het probleem is dat er amper bewijzen zijn. Dat maakt het moeilijk om iets te kunnen bewijzen in dit dossier. De mishandeling hebben we niet hard kunnen maken. Het is een zaak van woord tegen woord.” Omdat de kappers de volmacht over haar rekening hadden, kon er niets van het verdwenen geld teruggehaald worden.

Volledig scherm Kapper D. bij zijn zaak. © DDH

Volgens het parket werd de vrouw elf maanden lang gevangen gehouden. Maar de rechter reduceerde dat tot de laatste vijf weken voor haar bevrijding; op 9 oktober mocht F. immers nog mee op een uitstapje. De rechtbank legde met vijftien maanden cel wel een zwaardere straf op dan het OM eiste. ,,Ze hebben bewust gedurende een lange periode een jonge, kwetsbare vrouw zonder wettige reden haar vrijheid van komen en gaan ontnomen. Ze zijn hier bijzonder lichtzinnig mee omgesprongen. Hun handelen getuigt dan ook van een verregaande normvervaging”, oordeelde de rechter. De straf is alleen voor het koppel, dat voorheen een blanco strafblad had.

Schuld bekend

De twee hebben schuld bekend en zeiden dat de vrouw geleden had. Daarvoor krijgt F. 5000 euro schadevergoeding. ,,Mijn vader had me nog gezegd om niet bij hen te gaan wonen. Maar ja, mijn vader was té streng en ik te naïef. Het contact met mijn familie is ondertussen wel hersteld. Ik sta weer op eigen benen, heb een vaste baan en sinds twee jaar heb ik een partner. Vanaf nu wil ik vooruit in het leven.” Het kapperskoppel laat in een korte reactie weten dat ze geen beroep zullen aantekenen.

