Staking dreigt gokstad Las Vegas plat te leggen

LEVENSADER Nederlan­der in Congo ziet ebolavirus 'zijn' rivier naderen

7:56 Congo is in de ban van het dodelijke ebolavirus. Er zijn al 28 slachtoffers. Gevreesd wordt voor een snelle, oncontroleerbare verspreiding via de Congo-rivier. De Nederlander Roland Verbiest (61) vaart daar met twee duwboten. ,,We zijn waakzaam, maar niet in paniek.''