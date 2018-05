Starbucks USA stuurt 175.000 werknemers op cursus raciale vooroordelen

videoEven wordt er geen koffie verkocht in meer dan 8.000 vestigingen van de Starbuckskoffieketen in de Verenigde Staten. Alle 175.000 personeelsleden, inclusief de managers, volgen vanmiddag zo'n drie uur lang een ingelaste cursus over diversiteit en raciale vooroordelen.

Aanleiding daarvoor is een spraakmakend incident vorige maand, in Philadelphia, waarbij twee zwarte mannen uit de zaak werden verwijderd. De lokale manager van de Starbucks belde de politie na een paar minuten omdat de twee niets bestelden. Ze zeiden te wachten op een vriend. Een van de twee mocht ook geen gebruik maken van het toilet. Beelden van hun arrestatie wegens huisvredebreuk gingen viral op de sociale media. Zowel het bedrijf als de politie boden later hun excuses aan.

Terwijl het protest groeide liet de oprichter van Starbucks weten zich het incident zeer aan te trekken. ,,Elke week komen 100 miljoen klanten een Starbucks binnen. In een veranderende maatschappij proberen we nog steeds een plek te zijn waar iedereen zich welkom voelt. Maar soms schieten we tekort waarmee we onszelf en jullie allemaal teleurstellen'', aldus Howard Schultz op de Amerikaanse site van het bedrijf.

Excuses

De twee gearresteerde klanten accepteerden de excuses en zagen af van een financiële schadevergoeding op voorwaarde dat het bedrijf zou investeren in een ondernemerscursus voor studenten, aldus Amerikaanse media.

De Amerikaanse werknemers van Starbucks krijgen de cursus en gaan onder meer kijken naar een door het bedrijf bestelde documentaire van de filmmaker Stanley Nelson. Daarin was ook de populaire rapper Common te zien. Nelson maakte eerder documentaires over de ervaringen van zwarte Amerikanen. ,,Dit is niet de oplossing, maar wel een eerste stap'', aldus Rossann Williams, de vicepresident van Starbucks. ,,We hopen dat deze sessies een verschil zullen maken in en buiten de winkels.''

Behalve de cursus kunnen bezoekers van Starbucks in de Verenigde Staten voortaan wel gebruik maken van het toilet of kunnen ze in de zaak wachten zonder dat ze iets moeten bestellen. Starbucks overweegt leersessies en discussies in Amerikaanse winkels te organiseren. Het leerprogramma is al online gezet en 'beschikbaar voor internationale markten en licentiepartners'.

Het is nog niet bekend of de cursus ook buiten de Verenigde Staten op een dergelijk grootschalige manier gaat worden georganiseerd, aldus een woordvoerder van Starbucks Nederland.